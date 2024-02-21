Лавров примет участие в конгрессе Международного движения русофилов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие во Втором конгрессе Международного движения русофилов и Форуме по многополярности, которые пройдут в Москве 26-27 февраля, сообщает «Царьград». На площадке представители стран со всех континентов обсудят необходимость создания многополярного мира, основанного на взаимном уважении.

Как отмечает издание, помимо Сергея Лаврова, в работе форума и конгресса примут участие официальный представитель МИД Мария Захарова, философ Александр Дугин, ведущий эксперт Коммунистической партии Китая по международным отношениям Чанг Вэйвэй, крупнейший специалист по исламской традиции Эрик Ли, потомок древнейшего рода принцесса Виттория Аллиата де Виллафранка, внук Шарля де Голля Пьер де Голль. Приглашение на форум направлено президенту России Владимиру Путину.

Движение русофилов, созданное в прошлом году, выступает с решительным осуждением развязанной Западом русофобской кампании, поддерживая защиту и продвижение русского культурного и гуманитарного присутствия в современном мире. Участники форума обсудят вопросы многополярного миропорядка, диалога культур и цивилизаций, защиты традиционных ценностей, пишет издание.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что специальная военная операция России на Украине будет продолжена, так как Киев и страны Запада не стремятся начать переговоры. По словам министра, для разрешения украинского конфликта необходимо, чтобы западные страны перестали поставлять вооружение, а киевские власти прекратили военные действия.