Алиев принял Лаврова в Баку

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку, передает РИА Новости. Ему предстоит провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В ходе визита планируется обсуждение реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана. Будет поднят вопрос о нормализации отношений между Ереваном и Баку на фоне периодически возникающей напряженности на границах.

Обстановка вокруг Карабаха осложнилась 27 сентября 2020 года, когда на его территории вновь вспыхнули активные бои. В том же году 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь прекращения военных действий в зоне конфликта. Тем не менее мирный договор не подписан до сих пор, стороны ведут переговоры о делимитации границы.

Ранее вице-премьеры России, Азербайджана и Армении провели встречу в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ. Они выступили в качестве сопредседателей рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе.