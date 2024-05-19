Лавров прилетел в Астану Лавров прилетел в Астану на встречу СМИД ШОС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Астану, передает ТАСС. Он обсудит с коллегами подготовку к саммиту организации (3–4 июля), а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, у главы ведомства запланировано несколько встреч.

Особое внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития организации и его адаптации к созданию нового миропорядка. Среди главных итогов саммита 3–4 июля станет подключение Белоруссии к ШОС в качестве полноправного государства — члена объединения.

Согласованные оценки государств — членов ШОС ситуации в мире и тенденций ее развития, а также консолидированные подходы к дальнейшему продвижению разнопланового сотрудничества в рамках организации будут зафиксированы в итоговой политической декларации, — отметили в МИД РФ.

Ранее Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что партнерские отношения между Россией и Европой будут невозможны еще продолжительное время. Таким образом он согласился с точкой зрения директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии Дмитрия Тренина, что этот процесс нормализуется минимум через одно поколение.

До этого глава МИД РФ выразил мнение, что «пещерная русофобия», которой сейчас дышит президент Франции Эммануэль Макрон, связана с его желанием заполучить лидерство в Европе. Дипломат уточнил, что французский политик надеется оседлать тему, которую сам Запад сделал главной в своей международной жизни.