Лавров пригласил нового главу МИД КНР посетить Россию

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Цинь Ган

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров со своим китайским коллегой Цинь Ганом пригласил его посетить РФ в удобное для него время, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Российский министр поздравил Цинь Гана с назначением на пост главы МИД КНР и пожелал ему успехов на этой должности. Стороны обсудили вопросы глобальной повестки и сотрудничества между двумя государствами.

Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время, — сообщили в МИД РФ.

Дипломаты также отметили неприятие политики США и их западных сателлитов на установление мирового господства и провокаций в отношении РФ и КНР. Лавров и Цинь Ган положительно оценили работу Москвы и Пекина в ООН, БРИКС, ШОС, G20, а также на площадках взаимодействия АСЕАН и в других форматах.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал усиливающийся союз России и Китая угрозой миропорядку, который установлен западными государствами. Он подчеркнул, что Москва и Пекин не разделяют ценности Североатлантического альянса, а также стараются отстаивать интересы, нарушающие «веру в свободу и демократию».

По словам Столтенберга, власти КНР не только не осудили специальную военную операцию на Украине, но и занимаются продвижением «российского нарратива».