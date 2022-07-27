Лавров прибыл в столицу Эфиопии Аддис-Абебу

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Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится штаб-квартира Африканского союза. Он провёл краткую встречу с министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в среду, 27 июля, Лавров проведёт встречу с высшим руководством страны. Стороны обсудят международную, региональную повестку дня, а также двустороннее сотрудничество.

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства сообщал, что в ходе своего визита в Аддис-Абебу намерен встретиться с представителями Африканского союза. В ходе этой встречи будут обсуждаться подробности проведения следующего саммита Россия-Африка.

Ранее Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил, что Россия может экспортировать нефть любой стране, которая в этом нуждается. В частности, добавил российский министр, такие разговоры ведутся с руководством Уганды.