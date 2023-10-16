Лавров прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Пекин, передает ТАСС. По данным агентства, глава российской дипломатии примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь».

Предполагается, что во время пребывания в столице Китая Лавров проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И. Глава дипведомства Венгрии Петер Сийярто тоже выразил готовность побеседовать с российским коллегой, чтобы обсудить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места прибытия Лаврова.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил намерение посетить международный форум. Глава РФ заявил, что сотрудничество стран в рамках идеи лидера КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь» станет основной темой его визита в Китай. По словам главы государства, в связи с этим проектом ожидается большое мероприятие, которое давно анонсировалось и обсуждалось, и Москва целиком поддерживает инициативу китайского главы.

Как ранее сообщала пресс-служба МИД Китая, третий форум «Один пояс — один путь» состоится в Пекине 17 и 18 октября. Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия. Мероприятие также посетит президент Сербии Александр Вучич.