Лавров прибыл в Гвинейскую Республику Лавров прибыл в Гвинею на встречу с политическим руководством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гвинейскую Республику, сообщает ТАСС. Самолет Лаврова приземлился в аэропорту столицы Гвинеи Конакри рано утром в понедельник, 3 июня.

В Конакри у российского министра запланированы встречи с политическим руководством республики. В прошлый раз Лавров посещал Гвинею с рабочим визитом в феврале 2013 года.

До этого Лавров побывал в Астане. Он обсудил с коллегами подготовку к саммиту организации (3–4 июля), а также актуальные международные и региональные темы. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего развития организации и его адаптации к созданию нового миропорядка. Одним из главных итогов мероприятия станет подключение Белоруссии к ШОС в качестве полноправного государства — члена объединения.

До этого Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что партнерские отношения между Россией и Европой будут невозможны еще продолжительное время. Таким образом он согласился с точкой зрения директора по науке Института мировой военной экономики и стратегии Дмитрия Тренина, который уверен, что этот процесс нормализуется, но лишь спустя годы, минимум через одно поколение.