Лавров предупредил о риске вовлечения третьих стран в конфликт на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Существуют риски вовлечения в конфликт на Украине третьих стран из-за того, что Киев переходит все рамки приличия в своих требованиях о поставках оружия, в частности реактивных систем залпового огня (РСЗО). Э о прямая провокация, направленная на вовлечение Запада в военные действия, заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Риски, конечно же, существуют, то, чего требует так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, во-первых, переходит все рамки приличия и дипломатического общения, во-вторых, это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия, — сказал он.

Министр отметил, что среди западных политиков есть «вменяемые», которые понимают опасность разрастания конфликта и не приемлют такого развития ситуации. Однако есть и те, кто готов снабжать Киев оружием ради удовлетворения собственных амбиций.

Ранее стало известно, что Германия планирует передать Украине до конца июня четыре комплекса РСЗО. Накануне об аналогичном намерении заявили в США. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не станет применять американские РСЗО для ударов по России.