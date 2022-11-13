Лавров предупредил о расширении западного военного альянса Лавров заявил, что в блок AUKUS хотят завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию

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Страны — участники AUKUS — Австралия, Великобритания и США — хотят завлечь в свой блок Новую Зеландию, Канаду и Японию, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в XVII Восточноазиатском саммите в Пномпене. Он также подчеркнул, что США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя регион.

Одним из конкретных проявлений такой линии (по освоению и милитаризации США и НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона. — NEWS.ru) стало создание военного блока AUKUS, который сейчас пытается активно завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию, — заявил министр.

Кроме того, по словам главы МИД, Соединенные Штаты и НАТО продвигают форматы, которые открыты не для всех желающих и, по сути, конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН.

Лавров ранее заявил, что Запад не оставляет попыток использовать партнерство AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, при этом активно используются милитаристские настроения, которые проявляются в современной Японии: саму страну, а также Новую Зеландию и Австралию используют для расширения натовской инфраструктуры и формирования логистических цепочек под нужды НАТО.