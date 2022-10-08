Лавров предупредил о небезграничности терпения России по вопросу санкций

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Россия сдержанно отвечает на «экономическую агрессию», однако ее терпение не безгранично, указал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты». По словам политика, странам, разговаривающим на «языке санкций», следует помнить, что Москва имеет возможности защитить свои национальные интересы.

Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично, — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что при необходимости Россия способна задействовать все имеющиеся у нее возможности в полную силу.

Лавров также подчеркнул, что желание Запада «разорвать российскую экономику в клочья» останется несбыточным. По словам главы внешнеполитического ведомства, «все что, что хотели спровоцировать» в России, «начинает случаться у них дома». В частности, политик указал на то, что в ряде европейских стран наблюдается резкий рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов, а некоторые политологи заговорили о нарастании угрозы социальных взрывов.

Привычные блага цивилизации превращаются для европейцев в привилегию. Вот цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков, — добавил глава МИД.

По словам Лаврова, Россия намерена «укреплять свой экономический и технологический суверенитет, выстраивать альтернативные финансовые и логистические цепочки обслуживания внешнеторговых сделок». В частности, отметил дипломат, Москва продолжит наращивать сотрудничество с партнерами в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, которые «выступают за равноправное сотрудничество и против политизации торгово-экономических связей».

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что больнее всего последствия санкций бьют по наименее защищенным слоям населения. По ее словам, от рестрикций страдают женщины и дети.