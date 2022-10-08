Россия сдержанно отвечает на «экономическую агрессию», однако ее терпение не безгранично, указал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты». По словам политика, странам, разговаривающим на «языке санкций», следует помнить, что Москва имеет возможности защитить свои национальные интересы.

Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично, сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что при необходимости Россия способна задействовать все имеющиеся у нее возможности в полную силу.

Лавров также подчеркнул, что желание Запада «разорвать российскую экономику в клочья» останется несбыточным. По словам главы внешнеполитического ведомства, «все что, что хотели спровоцировать» в России, «начинает случаться у них дома». В частности, политик указал на то, что в ряде европейских стран наблюдается резкий рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов, а некоторые политологи заговорили о нарастании угрозы социальных взрывов.

Привычные блага цивилизации превращаются для европейцев в привилегию. Вот цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков, — добавил глава МИД.

По словам Лаврова, Россия намерена «укреплять свой экономический и технологический суверенитет, выстраивать альтернативные финансовые и логистические цепочки обслуживания внешнеторговых сделок». В частности, отметил дипломат, Москва продолжит наращивать сотрудничество с партнерами в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, которые «выступают за равноправное сотрудничество и против политизации торгово-экономических связей».

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что больнее всего последствия санкций бьют по наименее защищенным слоям населения. По ее словам, от рестрикций страдают женщины и дети.