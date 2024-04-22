Лавров предупредил о катастрофических последствиях политики стран Запада Лавров: воинственная риторика Запада чревата катастрофическими последствиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

США и их союзники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению. По словам дипломата, такая политика чревата катастрофическими последствиями.

Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России «стратегическое поражение», готовы и далее сдерживать нашу страну до «последнего украинца». При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями, — отметил он.

Лавров подчеркнул, что особое беспокойство вызывает тот факт, что главными инициаторами провокационных шагов в отношении России выступает «тройка» ведущих ядерных держав Запада. По его словам, Москва видит в этом серьезные «стратегические риски, ведущие к повышению уровня ядерной опасности».

Глава МИД РФ заявил, что убежден в необходимости совместных усилий по разработке обновленной концепции международной безопасности. По мнению дипломата, только так мир способен предотвратить деградацию обстановки в мире, поддерживать долгосрочную стабильность и формировать реалистичную разоруженческую повестку.

Только таким образом возможно снизить уровень межгосударственной конфликтности и обеспечить реальный прогресс в области контроля над вооружениями, — выразил уверенность Лавров.

Глава МИД РФ также назвал голословными и не имеющими ничего общего с реальностью заявления Вашингтона о размещении Россией ядерного оружия в космосе. По его словам, Москва твердо привержена международным обязательствам, среди которых Договор о космосе 1967 года.