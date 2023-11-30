Лавров предрек Молдавии незавидную участь Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы в гибридной войне с РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). По его словам, приднестровский конфликт мог бы быть надежно урегулирован еще 20 лет назад. Но НАТО и ЕС тогда «торпедировали уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ». Сейчас же они убивают последнее, что остается от совместных усилий по урегулированию конфликта.

Сейчас убивают и формат «5+2», последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России, — сказал Лавров.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что самую большую угрозу для национальной безопасности республики представляет Россия. Так она объяснила партнерство страны с Евросоюзом, США и Великобританией. Также, по ее словам, Кишинев «покончил с энергетической зависимостью» от России.

На прошлой неделе представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Кишинева о присоединении к антироссийским санкциям Евросоюза. По ее словам, молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений.