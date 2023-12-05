Лавров предложил создать Каспийский совет

Фото: МИД РФ

Встреча глав МИД прикаспийских государств в Москве

Эффективность сотрудничества прикаспийских государств могла бы повыситься благодаря созданию Каспийского совета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегами из прикаспийских государств. По его словам, встреча министров будет посвящена этой теме. Трансляция встречи велась на YouTube-канале министерства.

Эффективность нашей работы могло бы повысить создание Каспийского совета, форума сотрудничества, диалога без каких-либо бюрократических схем, — сказал Лавров.

По словам российского министра, сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня. Тем не менее оно требует дополнительных усилий по повышению качества пятистороннего взаимодействия и укреплению его международно-правовых основ.

Ранее сообщалось о встрече Лаврова на полях Совета министров иностранных дел прикаспийских государств с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. На переговорах стороны подтвердили необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В ходе общения министры обменялись мнениями по ряду других международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. В частности, речь зашла и о сотрудничестве в рамках каспийской «пятерки». Также были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки.