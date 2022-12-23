Лавров: предложения Баку создадут основу для мирного договора с Арменией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Предложения со стороны Азербайджана по установлению мирного договора с Арменией позволят создать фундамент для юридического документа, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По его словам, сейчас необходимо сделать все для установления мирного договора.

На переговорах мы затронули тему мирного договора, нужно делать все, чтобы сближать позиции сторон. Азербайджанские предложения позволят создать основу для юридического документа, — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Россия как никто другой заинтересована в мирном и справедливом сосуществовании Азербайджана и Армении. Глава МИД РФ добавил, что Российские миротворцы круглосуточно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре и находятся в контакте с каждой из сторон.

Также во время своего выступления Лавров заявил, что заседание платформы «3+3» по Южному Кавказу может состояться уже в ближайшее время. Сейчас стороны согласовывают новые контакты на министерском уровне.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что армянская сторона попросила Москву отложить запланированную на 23 декабря в столице РФ трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана по мирному соглашению, поскольку первостепенная задача главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна — восстановление связи с Карабахом. Он добавил, что Ереван подтверждал свое участие в переговорах до перекрытия Лачинского коридора.

До этого Лавров выразил сожаление решением Еревана отказаться от участия во встрече глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.