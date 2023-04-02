Лавров и Блинкен обсудили по телефону задержание американца Гершковича

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в МИД РФ. Разговор был инициирован представителем США для обсуждения ситуации с ранее задержанным в России журналистом Эваном Гершковичем. Лавров отметил, что американский гражданин был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, составляющих государственную тайну.

В контексте задержания Гершковича внимание Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами Российской Федерации. Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать этому делу политическую окраску, — указано в сообщении МИД.

Министр и госсекретарь также обсудили другие актуальные вопросы двустороннего характера.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гeршковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.

После этого руководство издания Wall Street Journal призвало выслать из США посла России и всех российских журналистов. По мнению представителей издания, Байден должен изучить возможность дипломатической и политической эскалации ситуации.

Что еще известно о Гершковиче и его деле — в материале NEWS.ru.