Лавров пожаловался на «войну против журналистов» со стороны Запада Лавров заявил, что Россия заинтересована в окончании «войны против журналистов»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Россия не начинала «войну против журналистов» и заинтересована ее закончить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, Запад не может остановиться в своих «бесчинствах» в отношении средств массовой информации.

Мы не начинали эту войну против журналистов. Мы заинтересованы в том, чтобы ее закончить, но я не вижу, как Запад может прекратить свои бесчинства, потому что он зашел слишком далеко и ему теперь остановиться невозможно без потери лица, — сказал Лавров.

Глава дипведомства России подчеркнул, что хамство по отношению к российским журналистам за рубежом, особенно в США, ЕС и на Украине, обрело такой масштаб, что терпеть его уже нельзя. Особенно возмутило Лаврова, что Европейский союз «сам будет решать, что является свободой информации, а что является пропагандой».

В начале этого года немецкая комиссия по надзору за СМИ приняла решение запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Россия обвинила Германию в том, что немецкий регулятор всячески препятствовал аккредитации RT DE в стране, назвав такие действия дискриминацией.

В ответ Россия запретила у себя вещание Deutsch Welle. Бюро DW в Москве закрылось 4 февраля. На телеканале отметили, что подобное решение стало «большим потрясением» для сотрудников, которые в течение дня должны были сдать свои аккредитации.