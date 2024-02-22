Лавров пожелал властям США не подавиться Лавров пожелал США «не подавиться за демократическим столом» после слов Блинкена

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал американским коллегам «не подавиться за своим демократическим столом». Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у всех стран есть выбор — «быть за столом международной системы или быть в меню».

Вот вам, пожалуйста — подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я бы только пожелал, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились, — заявил Лавров.

Ранее Лавров признался, что не видит смысла в совместном интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Таким образом он ответил на предложение сербского журналиста, который пригласил политика в страну. Глава ведомства добавил, что, скорее всего, такое интервью будет состоять из лозунгов, которые любит американский чиновник.

Блинкен в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии на Украине. При этом он добавил, что американская сторона «всегда открыта» для них. Он заявил, что обсуждения должны быть основаны «на духе доброжелательности» и учитывать такие моменты, как территориальная целостность, суверенитет и независимость.