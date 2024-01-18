Лавров посоветовал Западу вспомнить слова Черчилля о русском медведе Лавров призвал Запад не пугать РФ и вспомнить слова Черчилля о русском медведе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политики западных стран не должны пугать Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, им нужно вспомнить слова бывшего главы правительства Великобритании Уинстона Черчилля про русского медведя. Министр добавил, что провокаторы на Западе регулярно угрожают Москве ядерным оружием, но никто их за это «не одергивает».

Никто их не одергивает. Все только и говорят, что Путин угрожает ядерной бомбой, хотя ни разу такого не было произнесено, в отличие от европейцев, американцев. Те же немцы говорили, что Путин должен знать, что у нас у НАТО тоже есть ядерное оружие. Англичане, бывшая премьерша говорила, что нажмет, не колеблясь, на кнопочку. Нас не надо пугать, многие это знают. Надо Черчилля читать почаще, у него есть афоризм про русского медведя и как с ним надо обходиться, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в 2023 году.

Также глава МИД отметил, что возобновление стратегического диалога между Россией и США в отрыве от вопросов международной безопасности и стабильности невозможно. По его словам, сегодня в этой сфере наблюдается крайне негативная динамика, которая усугубляется. Подводя итоги прошедшего года, Лавров заметил, что США совместно с союзниками растоптали все мыслимые нормы международного права, атаковав Йемен. Он добавил, что оправдания Вашингтоном ударов по хуситам выглядят жалкими.