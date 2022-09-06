Лавров посоветовал премьеру Великобритании Трасс разобраться с «соседями»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Новому премьер-министру Британии Лиз Трасс следует в первую очередь определиться со своей позицией в отношении ближайших соседей, включая французского лидера Эмманюэля Макрона, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, это более важно, чем окончательная формулировка заведомо негативной позиции Трасс по отношению к России.

Думаю, что для Лиз Трасс более приоритетным <...> будет разобраться с ближайшими соседями, в том числе определиться наконец, для нее президент Макрон — друг или враг? <...> Для двух соседей разобраться с этим было бы важнее, чем бросить свой взор далеко за пределы своих границ, — подчеркнул Лавров.

Трасс ранее заявила, что не решила, можно ли назвать Макрона другом Британии. Такой вопрос был поставлен перед ней и другим кандидатом на премьерский пост Риши Сунаком в городе Норидж на предвыборных дебатах Консервативной партии. Она отметила, что будет судить его по поступкам, а не по словам. Сунак же однозначно заявил, что считает главу Пятой республики другом страны. Реплика Трасс вызвала ответную реакцию представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что после избрания Трасс отношения Великобритании с другими странами существенно изменятся.