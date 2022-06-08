Лавров шуткой ответил на слова украинского журналиста о «воровстве» зерна

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров шуткой ответил на утверждение украинского журналиста о том, что Россия якобы ворует украинское зерно, передает РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства отверг обвинения и добавил, что Москва стремится избавить восток Украины от националистов.

У вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима, — сказал Лавров.

Министр 8 июня по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу также отметил, что ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису в мире, однако Запад рисует из неё «вселенскую катастрофу». По словам Лаврова, доля украинского зерна в общемировом производстве пшеницы весьма незначительна.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев согласится возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции из страны при условии передачи «вооружений для защиты от угроз с моря» и участия военно-морских сил третьих стран. Он также отметил, что конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет.