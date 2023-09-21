Лавров пошутил о положении дел России Лавров пошутил, что у России есть только проблема страданий от изоляции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия страдает от изоляции, пошутил глава МИД РФ Сергея Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в штаб-квартире ООН. Таким образом он ответил на вопрос о том, как обстоят дела в стране.

Все хорошо, только от изоляции страдаем, — сказал Лавров.

Встреча политиков состоялась «на полях» 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы была отмечена важность активизации взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обсуждалось укрепление безопасности и стабильности в регионе. ЛАГ и Россия подтвердили заинтересованность в проведении шестой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества (РАФС).