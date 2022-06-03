Лавров посетит Армению 10 июня Лавров посетит 10 июня Ереван для участия в заседании СМИД ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 июня в Ереване примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ, заявила в ходе брифинга представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Она подчеркнула, что в ходе встречи будет совершен обмен мнениями по вопросу международной и региональной обстановки. Ожидается, что будет подписан план консультаций представителей стран — членов ОДКБ по вопросам внешней политики обороны и безопасности на 2022–2024 годы.

10 июня в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности. Армения председательствует в ОДКБ в текущем году, — сказала она.

Дипломат также подтвердила, что у главы российского МИД запланирован на 8 июня визит в Турцию. Там Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудят карабахскую проблематику, а также ситуацию на Украине. В том числе пройдет обсуждение состояния и перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов.

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит министра иностранных дел России в Турцию планируется, однако точные даты на тот момент ещё не уточнялись. Ожидается, что еще одной темой встречи станет вопрос поставок зерна, а также создания в этих целях коридора безопасности.