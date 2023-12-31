Лавров пообещал возмездие каждому из «преступников на Банковой» Лавров: каждого из преступников киевского режима ждет возмездие

Всех преступников украинского режима ожидает справедливое возмездие, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что более 200 представителей украинских вооруженных формирований приговорены российскими судами к длительным срокам за решеткой, решения судов были основаны на доказательной базе следственных органов России.

Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие, — сказал дипломат.

Лавров добавил, что по линии Следственного комитета РФ возбуждено более четырех тысяч уголовных дел в отношении примерно 900 лиц, в числе которых значатся не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины.

Ранее Верховный суд ДHР приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Нацгвардии Украины. 27-летний Мaксим Дячук в марте 2022 года расстрелял из пулемета мирного жителя Мариуполя.

До этого Верховный суд ДНР вынес приговор 52-летнему бойцу батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергею Рогозному. Мужчину обвиняли в убийстве жителя Мариуполя. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.