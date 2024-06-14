Лавров пообещал конкретно исполнять поручения Путина Лавров: МИД РФ будет конкретно выполнять тезисы Путина

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Министерство иностранных дел России будет предельно конкретно выполнять тезисы, изложенные президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с руководством МИД в рамках концепции евразийской безопасности, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, исполнение поручений министерство будет выстраивать совместно с коллегами из других ведомств, передает корреспондент NEWS.ru.

Ваши поручения, которые вы сейчас изложили, детализируя концепцию евразийской безопасности, все будем выполнять предельно конкретно, вместе с нашими коллегами из других ведомств, — сказал Лавров.

По словам министра, в контексте выстраивания новой, справедливой и неделимой системы безопасности МИД будет на тех же принципах содействовать разрешению отдельных кризисов, из которых наиболее приоритетным для Москвы является украинский. Также он добавил, что ведомство намерено использовать новую инициативу президента в различных ситуациях, в том числе в работе с партнерами по БРИКС и ШОС.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия проводит перераспределение дипломатических ресурсов на наиболее востребованные направления. По его словам, прежде всего речь идет о странах мирового большинства, в частности Глобального Юга и Востока.