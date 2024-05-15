Лавров пообещал бороться с исламофобией и русофобией в мире Лавров: Россия вместе с ОИС будет бороться с исламофобией и русофобией в мире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия совместно с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) будет бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии в адрес участников Форума молодых дипломатов стран ОИС. По его словам, которые приводит ТАСС, целью совместной работы станет защита духовно-нравственных ценностей, общих для всех мировых религий.

Готовы и далее совместно с ОИС способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу, защищать общие для всех мировых религий духовно-нравственные ценности. Бороться с исламофобией, христианофобией и русофобией и другими формами расовой, этнокультурной нетерпимости, — сказал он.

Форум молодых дипломатов стран ОИС проходит на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Он проходит на площадке МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая. Ключевая тема форума — «Доверие и сотрудничество».

Лавров ранее заявил, что если Запад хочет биться с Россией на поле боя, то Москва к этому готова. По его словам, российские власти неоднократно заявляли, что готовы к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но с учетом реальной ситуации. Также Лавров отметил, что Швейцария уже не годится как место проведения мирных переговоров, в том числе по Украине.