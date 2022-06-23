Лавров пообещал безопасность прохода судов из украинских портов до Босфора Лавров: Россия гарантирует безопасность доставки заблокированных на Украине иностранных судов

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность доставки иностранных судов, заблокированных в портах Украины. По его словам, попытки решить вопрос выхода кораблей со стороны Турции и ООН могли бы давно стать успешными, если бы Киев занялся разминированием портовых зон, пишет РИА Новости. Он отметил, что организация международной коалиции нужна не для осуществления операции по разминированию, а для того, чтобы вмешаться в дела Черноморского региона под эгидой ООН. Лавров считает, что западные лидеры также могут организовать коридоры для выхода кораблей из заблокированных зон, однако они не хотят этого делать.

Нет никаких проблем с тем, чтобы без нагромождения такого рода схем дать возможность судам, которые заперты украинцами в заминированных портах Черного моря, выйти оттуда. Главное, чтобы это было обеспечено либо разминированием, либо организацией свободных проходов. В том, что касается международных вод, Россия гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор, и на эту тему у нас есть понимание с Турцией, — заявил дипломат.

Лавров подчеркнул, что попытки Запада сделать «вселенскую трагедию» из тех объемов зерна, что остались на Украине — «абсолютно нечистоплотная линия». Лавров указал, что на рынке зерновых культур украинское зерно составляет меньше 1% от общих объемов производства пшеницы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в продовольственном кризисе необходимо винить США, Евросоюз и их монетарную политику. По его словам, Вашингтон «напечатал денег» и вызвал подорожание всего сырья, в частности удобрений, производство которых и без того затруднено санкциями и проблемами с логистикой. Совокупность факторов может привести к мировому голоду, предупредил глава государства.