Лавров: Польша начала активно осваивать земли Украины

Фото: mid.ru

Варшава на фоне разговоров о недопустимости диалога с Москвой приступила к освоению украинских территорий, заявил в ходе выступления по итогам заседания СМИД ОДКБ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что введенные накануне санкции Украины против российского государства не стоят внимания.

Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу Польше суверенитета Украины. По его словам, Киев передает «польско-американскому тандему» сведения государственной важности, в том числе и данные о налогоплательщиках и финансовом состоянии Украины. Он сравнил передачу Украиной информации государственной важности в третьи страны с бизнес-сделкой о слиянии и поглощении, подчеркнув, что государство не должно вести себя как частная корпорация.