Лавров показал методичку ЕС о запретах в общении с дипломатами России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Евросоюз разработал специальное руководство, которому должны следовать сотрудники диппредставительств при взаимодействии с российскими дипломатами, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, европейским послам и резидентам нельзя вступать в прямые двусторонние контакты с россиянами.

Взял такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, о том, как вести себя с российскими дипломатами. В каждой столице, где есть представительство ЕС и посольство России, вот эта методчика распространена и ей надо строго следовать. <...> Избегать непосредственного соседства европейской и российской делегаций на общих фото официальных собраний, — сказал Лавров.

Кроме того, продолжил министр, представителям ЕС нельзя посещать любые мероприятия, организованные Россией, а дипломаты РФ не должны приглашаться на приемы ЕС, уточнил Лавров. Речь идет о любых праздничных мероприятиях, к которым относятся памятные дни 4 ноября, 9 Мая и 12 июля.

Ранее глава МИД РФ сообщил, что миссия Евросоюза в Армении пыталась «разнюхивать» действия России в регионе. По его словам, Москва обсуждала это с Ереваном. Глава ведомства напомнил, что изначально представители ЕС должны были заниматься принятием мер по укреплению доверия.

Министр напомнил, что Ереван не стал подписывать договор об отправке наблюдателей ОДКБ на границу Армении и Азербайджана. Почти одновременно с этим туда поехала миссия Евросоюза.