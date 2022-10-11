Лавров подтвердил встречу Эрдогана и Путина в Астане

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Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане смогут обсудить возможное посредничество Анкары на переговорах по Украине, заявил в ходе программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что заранее говорить о том, приведет ли к результату тот или иной процесс, не стоит.

Если турецкие коллеги об этом задумались, то у них будет прекрасная возможность на этой неделе в ходе встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут находиться вместе на мероприятиях в Астане, такие вопросы перед нами поставить, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане 12 октября.

До этого председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией по ситуации на Украине может стать Стамбул. Он пояснил, что президент Турции хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.