Лавров «подколол» немецкую журналистку Лавров не стал объяснять корреспондентке DW ответ на вопрос о судьбе ОБСЕ

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ отказался объяснять журналистке немецкой телекомпании Deutsche Welle (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) ответ на вопрос о судьбе организации. Глава МИД отметил, что в России принято уважать журналистов, а не диктовать им, что писать, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналисту, что им нужно писать. Мы наших журналистов немного уважаем. Оставляем на их воображение, как излагать результаты пресс-конференции, — отметил Лавров.

Ранее министр выразил мнение, что в настоящий момент наблюдается полная деградация всего, что когда-то было создано в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, в связи с этим юбилей, а именно 30-е заседание глав МИД, даже не хочется считать праздником. Лавров добавил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной политики по части ОБСЕ. Курс на окончательное разрушение организации продолжает поддерживаться, подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства РФ также обратил внимание, что госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сбежали с заседания Совета министров иностранных дел. По мнению Лаврова, политики проявили трусость.