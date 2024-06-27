Лавров поддержал коллегу из Боливии после попытки военного переворота Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Боливии осудил попытку переворота

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с боливийским коллегой Селиндой Сосой Лундой осудил попытку государственного переворота в стране, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Он также выразил полную и непоколебимую поддержку России правительству президента Арсе.

С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчеркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств. Выражена полная и непоколебимая поддержка России правительству президента Луиса Арсе Катакора, — говорится в сообщении.

МИД РФ ранее опубликовал заявление о том, что Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии. Там отметили, что российская сторона выражает полную поддержку правительству президента Луиса Арсе и предостерегает от иностранного вмешательства во внутренние дела южноамериканского государства.

До этого стало известно, что трех военачальников задержали после попытки государственного переворота в Боливии. В полицейский участок доставили бывшего командующего армией генерала Хуана Хосе Сунигу, бывшего командующего ВВС Марсело Хавьера Сегарру и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора.