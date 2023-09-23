Лавров передал в ООН видеообращение луганской школьницы

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал видеообращение школьницы из Луганска Фаины Савенковой генсеку ООН Антониу Гутерришу, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. На видео девочка просит остановить Киев, прекратить обстрелы мирных домов и школ, а также отказаться от поставок оружия на Украину.

Министр передал генеральному секретарю ООН… видеообращение девочки из Луганска Фаины Савенковой к членам Совета Безопасности ООН, — сообщили в МИД.

Российский министр передал обращение в ходе встречи с Гутерришем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На видео Савенкова находится в разрушенной в результате обстрелов ВСУ школе. По ее словам, учреждение пережило Великую Отечественную войну. Теперь же школа не подлежит восстановлению. Она также отметила, что жизнь погибшим детям уже не вернуть. Школьница поблагодарила тех, кто не поддерживает «преступления украинского правительства» против человечества.

На полях 78-й сессии Генассамблеи ООН Лавров уже успел встретиться с главами МИД Ирана и Турции Хосейном Амиром Абдоллахианом и Хаканом Фиданом. Они провели встречу в астанинском формате. До официального мероприятия министры переговорили в глазу на глаз.