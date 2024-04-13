Лавров озвучил позицию России по атаке Израиля на консульство Ирана Лавров: Россия осуждает удар Израиля по иранскому консульству в Сирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Российская сторона решительно осуждает удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Заявление дипломата распространила пресс-служба ведомства.

Основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. С российской стороны вновь подчеркнуто решительное осуждение осуществленного 1 апреля израильского авиаудара по иранскому консульскому представительству в Дамаске, — говорится в сообщении.

В ходе беседы Лавров подчеркнул неприемлемость посягательств на объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями. Кроме того, министры подтвердили обоюдный настрой России и Ирана на сохранение высокого уровня координации по вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее СМИ сообщали, что руководство Ирана еще не определилось относительно нападения на Израиль. Власти республики обсуждают различные планы, однако окончательное решение пока не принято.

Также ранее политолог Олег Гущин предположил, что Иран может ударить по сирийским базам США в ответ на обстрел Израилем посольства в Дамаске. Он усомнился в том, что Тегеран атакует израильские территории.