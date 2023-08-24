Лавров ответил на заявления западных СМИ о крушении самолета с Пригожиным Лавров призвал не прислушиваться к западным СМИ по ситуации с Пригожиным

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не прислушиваться к западным СМИ касательно ситуации с крушением самолета в Тверской области, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин. Комментируя ситуацию корреспонденту «Россия 24», он подчеркнул, что по данному происшествию в короткие сроки было начато расследование, а также заведено уголовное дело. Глава МИД России посоветовал ориентироваться на факты в данном вопросе.

Знаете, я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-либо комментарии. Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ, — сказал Лавров.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не удивлен катастрофой самолета, в числе пассажиров которого мог быть Пригожин. До этого американский лидер пошутил, что после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» он бы на месте Пригожина «следил за тем, что ест».

О крушении частного самолета Embraer Legacy неподалеку от населенного пункта Куженкино стало известно накануне вечером. По предварительным данным, воздушное судно рухнуло с высоты около девяти километров. На борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.

По данным СМИ, на месте крушения был найден телефон Пригожина. При этом его тело среди останков пассажиров самолета пока не идентифицировали. Официальной информации о гибели предпринимателя пока не поступало.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. В частности, есть версия с терактом на борту.