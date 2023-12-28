Лавров: рассуждения о целесообразности военной базы в Армении вредны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Рассуждения о целесообразности размещения российской военной базы на территории Армении вредны, так как она находится там в соответствии с договором между двумя государствами и обеспечивает общие интересы, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью ТАСС он подчеркнул, что российская военная база в Армении является ключевым элементом обеспечения мира в регионе.

Считаем вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы на территории Армении, — заявил министр.

Лавров напомнил, что договор о размещении военной базы между Россией и Арменией был подписан в марте 1995 года. Данный документ в первую очередь опирался на национальные интересы и общую задачу двух государств, в том числе связанную с укреплением стабильности в регионе.

Помимо Армении у России есть военные базы и на территории ряда других стран мира. Крупнейшей зарубежной военной базой является база в Таджикистане, где несут службу около 7,5 тысячи военнослужащих. Она была создана в 2005 году на основе 201-й мотострелковой Гатчинской дивизии. Также базы ВС России размещены в Казахстане, Киргизии и Абхазии.