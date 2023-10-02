Лавров ответил на заявления Еревана о возможном выходе из ОДКБ Лавров: заявления Армении о выходе из ОДКБ — суверенный выбор этой страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Заявления о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), звучащие со стороны руководства Армении, являются суверенным выбором этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Он выразил надежду, что связи, которые веками существовали между российским и армянским народами, не будут разрушены, передает ТАСС.

Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства, — сказал министр.

По его словам, российская сторона работает с азербайджанскими коллегами и соседями, чтобы стабилизировать обстановку в Карабахе.

Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого, — добавил дипломат.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Госдумы Виктор Соболев отметил, что последствия выхода из ОДКБ для Армении будут самыми плачевными. По его словам, республику ждет печальная участь, ее разорвут на части. Он также предположил, что претензии руководства страны к ОДКБ высказываются под влиянием США.