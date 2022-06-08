Лавров ответил на вопрос о переходе на расчеты с Турцией в нацвалютах Лавров назвал «продвинутой» степень перехода на расчеты с Турцией в нацвалютах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переход на расчеты с Турцией в национальных валютах находится в продвинутой стадии, заявил по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, страны также обсуждают перспективу использования в Турции российских платежных карт «Мир», что позволит увеличить турпоток из России.

У нас хорошие перспективы перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов, этот процесс уже в продвинутой стадии, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна намерена увеличивать долю расчётов с иностранными потребителями в национальных валютах и валютах стран, являющихся «надёжными партнёрами». Такую позицию глава государства озвучил на совещании по ситуации в отечественной авиаотрасли. О намерении рассмотреть возможность расчетов в национальных валютах с Россией ранее сообщили КНР, Сирия и Нигерия.