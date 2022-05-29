Лавров ответил на вопрос о болезни Путина Лавров заявил, что вменяемые люди вряд ли видят признаки недуга у президента Путина

Сергей Лавров / Фото MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу TF1 прокомментировал появившиеся в Европе слухи о якобы имеющейся у президента РФ Владимира Путина серьёзной болезни. По словам министра, вменяемые люди, следящие за ежедневными публичными появлениями главы государства, вряд ли найдут у него признаки недуга.

Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть у этого человека признаки какого-то недуга или недомогания, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ, отвечая на аналогичный вопрос о здоровье Путина, посоветовал обратиться к зарубежным лидерам, которые общались с главой российского государства в последнее время.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, оценивая физическую форму Путина, заявил, что тот «вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, спортсмен». По словам Лукашенко, разговоры о нездоровье ведутся для того, чтобы внутри России подорвать доверие к главе государства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что у Владимира Путина «отменное здоровье». При этом он добавил, что это всё, что он может сказать, так как он «не лечащий врач».