Лавров ответил на признание России врагом США Лавров: если США считают РФ врагом, то Москва готова к любому развитию событий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Если США считают Россию врагом, то Москва готова к любому развитию событий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для РИА Новости и «России 24». По его словам, страна делает акцент на приоритетность развития отношений с мировым большинством, а не теми странами, которые объявили Кремль противником.

Некоторые даже, как министр обороны США — официальное лицо, назвал нас врагом. Если так, то мы готовы в любому развитию событий. Нас не раз пытались покорять, подчинять, — отметил глава МИД.

Как отметил Лавров, Запад меняет свою тактику, может быть, даже задумывается об уточнении стратегии по России. Потому что если планом Вашингтона являлось «стратегическое поражение России», то он провалился с треском.

То, чем сейчас занимается Запад, похоже на худшие примеры очковтирательства, которые наша страна знала. При чем они эти очки пытаются втирать очень неумело, и видно, чего они хотят. Они хотят выйти поскорее из этого тяжелейшего состояния, — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытался вынудить Сербию выбирать между присоединением к антироссийским санкциям или госпереворотом внутри страны. глава МИД РФ напомнил, что ЕС и США обвиняли власти Сербии в нарушениях при проведении выборов. В частности, из Вашингтона звучали заявления о том, что использовались вбросы и подкуп избирателей.