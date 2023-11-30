Лавров ответил Киеву на призыв ущемлять русских выдержками из Конституции Лавров зачитал отрывок из Конституции Украины о правах нацменьшинств

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье зачитал отрывок из Конституции Украины о правах национальных меньшинств. Дипломат обратил внимание коллег на то, что позиция Киева по правам русских меньшинств в стране противоречит главному документу страны. Запись выступления главы МИД РФ опубликована на официальном YouTube-канале ведомства.

На днях председатель верховной Рады [Руслан] Стефанчук на голубом глазу заявил, что никаких русских меньшинств на Украине нет и быть не может. Судя по всему, глава украинского парламента никогда не читал следующий текст: «Гарантируется свободное развитие и защита русского, других языков нацменьшинств. Государство содействует консолидации нации, развитию ее исторического самосознания и традиции культуры, языковой и религиозной самобытности всех нацменьшинств. Не допускается сужение содержания прав и свобод. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, политических или религиозных и иных убеждений. Гарантируется право обучения на родном языке», — обратил внимание Лавров.

Лавров подчеркнул, что зачитал выдержки из действующей Конституции Украины, которая не была пересмотрена или отменена. Он также добавил, что сам президент Украины Владимир Зеленский приносил присягу на этом документе «под аплодисменты Запада».

Спикер Рады Руслан Стефанчук ранее заявил, что никаких русских нацменьшинств на Украине «нет и не может быть», а их права должны быть ущемлены. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это высказывание, в шуточной манере заявила, что Стефанчуку в конце этой фразы не хватало «зигануть» и добавить фразу Mein Führer (мой предводитель. — NEWS.ru). Она назвала спикера украинского парламента нацистом 21-го века.