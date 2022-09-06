Лавров отреагировал на заявление Борреля о «фашистском государстве» Лавров: МИД потребовал стенограмму выступления Борреля с его словами о России

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Если высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о «фашистском государстве» в отношении России подтвердятся, то у РФ возникнут вопросы, «как вести дела с этими людьми», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он отметил, что министерство запросило стенограмму выступления Борреля на испанском языке.

Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы, — сказал Лавров.

Ранее после почти двухчасовой дискуссии, выступая по видеосвязи, Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика-синхрониста с испанского на английский, полноcтью отключив звук голоса Борреля. Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Cегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины... Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Росcию и ее фашистский режим».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава евродипломатии, назвав Россию «фашистским государством», полностью себя обнуляет как дипломат. Песков подчеркнул, что теперь никакие его высказывания об отношениях с РФ не имеют смысла.

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, Боррелю стоило приберечь эту формулировку для США, ведь пресс-секретарь Джо Байдена называла фашистами американских республиканцев.