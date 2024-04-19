Лавров отреагировал на угрозы Эстонии «завалить скалами» Байкал Лавров: планы Эстонии о разрушении Байкала нельзя обсуждать всерьез

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Угрозы Эстонии разрушить Байкал и завалить его скалами не могут обсуждаться всерьез, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и KP.RU. Он отметил, что подобные заявления представителей республики показывают «эволюцию НАТО». Теперь тон задают не американцы, а Польша, Прибалтика, Болгария, объяснил глава МИД.

То, что эстонцы грозятся разрушить озеро Байкал или завалить его скалами, это уже комментировалось, это не может серьезно обсуждаться <...> Но то, что эстонцы, литовцы и латыши (латвийцы) выдвинули на передний край вот этих грозящих нам пальцем и говорящих о том, что мы направим солдат и будем воевать, показывает и в известной степени существенную эволюцию НАТО, — указал Лавров.

Ранее глава сил обороны республики генерал Мартин Херем заявил, что Эстония победит Россию, если страны вступят в вооруженный конфликт. По его мнению, в случае столкновения российская сторона потеряет в 20 раз больше человек. При этом он поспешил уточнить, что речь идет о гипотетическом конфликте. В настоящий момент Эстония не видит военной угрозы со стороны России, добавил он.