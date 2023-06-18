Лавров ответил на решение ФРГ признать Россию главной угрозой для Европы Лавров: решение ФРГ признать Россию главной угрозой не опирается на логику и интересы немцев

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Решение властей Германии признать Россию в официальных документах главной угрозой для Европы не опирается на логику и интересы Берлина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. 14 июня ФРГ представила стратегию национальной безопасности, в которой обозначила Россию как «самую серьезную угрозу европейского миропорядка».

Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа, — сказал Лавров.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что правительство ФРГ совершает трагическую ошибку, объявляя Россию в своей национальной стратегии самой большой угрозой для мира и безопасности. Он считает, что в ФРГ возрождается неонацизм и страна активно влезла в специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о желании провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил, что Путин пока не намерен проводить телефонных переговоров с Шольцем.