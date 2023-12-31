Лавров отреагировал на планы США по размещению наземных ракетных систем Лавров: Москва примет серьезные меры в связи с размещением Вашингтоном РСМД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия намерена принять серьезные меры в качестве ответа на решение США развернуть ранее запрещенные системы для ракет средней и меньшей дальности, заявил РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Соблюдение соответствующего моратория со стороны Москвы тесно увязано с действиями Вашингтона, добавил он. Для РФ этот вопрос, безусловно, находится в разряде чувствительных.

Наша приверженность указанному мораторию жестко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах наземных РСМД американского производства. <...> В случае с США этот аспект приобретает особое значение с учетом его прямой взаимосвязи с другими факторами, оказывающими влияние на стратегическую стабильность. Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер, — заявил Лавров.

В отсутствие экстраординарных шагов со стороны США Россия не станет первой размещать соответствующие ракеты, добавил министр. Однако ждать этих действий от Вашингтона осталось недолго, ведь Пентагон уже готовится к ним, указал Лавров.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявил, что основания для сохранения одностороннего российского моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности исчезают. По его словам, действия России по мораторию не встречают никаких откликов со стороны США.