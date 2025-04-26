Лавров освежил Франции память и напомнил, кто направил Украину к катастрофе Лавров обвинил Францию в подталкивании Украины к катастрофе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Париж сыграл одну из главных ролей в направлении Украины и ее жителей к катастрофе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает пресс-служба дипломатического ведомства. Таким образом он прокомментировал слова посла Франции в России Николя де Ривьера относительно украинского конфликта. Лавров напомнил, что Запад предупреждали о последствиях расширения НАТО на протяжении десяти лет.

Ни слова о предупреждениях, которые делали Западу в течение десяти лет и президент Владимир Путин, и другие российские руководители, предостерегая от продвижения НАТО на Восток, от вскармливания на Украине после госпереворота откровенно нацистского режима. Ни слова о том, что одну из ведущих ролей в направлении украинского народа, государства по пути к катастрофе сыграла Франция, — сказал министр.

Ранее Лавров признал, что иногда Париж посылает Москве сигналы о желании решить проблемы. Однако, по словам главы дипломатического ведомства, французы делают это «шепотом».

Что касается сделки по Украине, отметил Лавров, Россия выдвигает и рассматривает серьезные предложения по урегулированию конфликта, но не раскрывает деталей. Он заявил, что Москва будет хранить молчание до тех пор, пока переговоры не завершатся.