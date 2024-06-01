Лавров осудил Германию за заявления о выплатах блокадникам Лавров назвал циничной позицию Германии по выплатам блокадникам-евреям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности крайне циничны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности». По словам министра, все блокадники страдали и мерзли одинаково.

Мы обратились к ним (к Германии - NEWS.ru) и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало, — сказал глава МИД.

Ранее Россия потребовала от Германии признать актами геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. В соответствующей ноте российская сторона обратила внимание, что в заявлении МИД ФРГ по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда умалчивается о многолетних требованиях Москвы распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые Берлином исключительно в отношении блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников.