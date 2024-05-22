Лавров оставил запись в книге соболезнований в посольстве Ирана

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Министр иностранных дел РФ Лавров в резиденции посла Ирана Джалали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оставил запись в книге соболезнований в посольстве Ирана в Москве, сообщает пресс-служба МИД. Он указал, что глубоко опечален известием о трагической гибели президента Ибрахима Раиси при крушении вертолета.

С теплотой вспоминаю свои встречи с Президентом и Министром иностранных дел Исламской Республики. Они были истинными патриотами своей страны и своего народа, много сделали для укрепления стратегического партнерства между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, — написал Лавров.

Глава МИД принес соболезнования семьям погибших и пожелал им стойкости. Он выразил уверенность, что жители Ирана с честью выдержат испытание и продолжат развитие государства.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился 19 мая. Помимо Ибрахима Раиси, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что основной версией крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, являются плохие погодные условия. По его словам, остается только терпеливо ждать результатов расследования происшествия.