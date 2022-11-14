Лавров опроверг наличие у него смарт-часов Apple Лавров заявил, что носит смарт-часы фирмы Huawei, а не Apple

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг сообщения о наличии у него смарт-часов американского производителя Apple, передает ТАСС. Ранее в Сети появилась информация, что глава российского дипведомства использует гаджеты от компаний из США, которые могут собирать данные о владельце устройства.

Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei, —пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Сейчас Лавров находится в Индонезии на острове Бали, где 15-16 ноября пройдет саммит «Большой двадцатки». Министр возглавляет российскую делегацию на G20. Ранее предполагалось, что представлять Россию будет президент страны Владимир Путин, однако он не смог посетить Индонезию, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, из-за графика и необходимости находиться в России.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление из-за решения Путина не ехать на саммит «Большой двадцатки». Бундесканцлер также предположил, что российский лидер вряд ли поменяет решение «в последний момент», но признался, что был бы рад такому исходу.

Ранее стало известно, что индонезийские чиновники, а также президент страны Джоко Видодо призывают западных лидеров смягчить риторику в отношении России на саммите G20. По их словам, глава государства считает себя председателем «самого сложного» саммита «Большой двадцатки».