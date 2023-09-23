Лавров одним фактом обесценил «формулу мира» Зеленского Лавров: реализовать «формулу мира» Зеленского невозможно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Механизм урегулирования кризиса на Украине, который предложил президент республики Владимир Зеленский, в действительности нежизнеспособен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, этот факт хорошо известен каждому, но Запад продолжает настаивать именно на «формуле мира» Зеленского.

Мы руководствуемся голой действительностью, а она такова, что Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твердо говорят: никакой другой основы для мира, кроме «формулы Зеленского», не существует, а «формула Зеленского» — это, я даже не знаю, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают, — сказал министр.

Ранее во время сессии Совета Безопасности ООН Зеленский заявил, что, по его мнению, для завершения конфликта Россия должна выполнить два условия. Первым требованием Зеленского стал полный выход ВС РФ с территории Украины в пределах границ 1991 года. Также он заявил, что Москва должна передать ему контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не возражает против диалога с Киевом. Однако прежде украинским властям необходимо отменить законодательный запрет проведения любых переговоров, который утвердил лично Зеленский.