Лавров: ОДКБ сможет вводить миротворцев без санкций Совбеза ООН

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Россия готовит изменения в нормативно-правовую базу Организации Договора о коллективной безопасности, которые позволят вводить миротворческие силы без согласия на то Совета Безопасности ООН, рассказал в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, это нововведение повысит эффективность ОДКБ.

Мы сейчас соответствующие дополнения вносим в миротворческую договорно-правовую базу Организации Договора о коллективной безопасности, что повысит, конечно же, ее эффективность, — сказал Лавров.

Министр отметил, что согласование развертывания миротворческих сил ОДКБ с СБ ООН является чрезмерным требованием. По его словам, для этого вполне достаточно просьбы легитимного правительства одной из стран, входящих в состав организации, как это было во время беспорядков в Казахстане в январе 2022 года.

Ранее Лавров сообщил, что предложение России о развертывании миссии ОДКБ в Армении все еще актуально. Если Ереван выразит заинтересованность, то миссия может быть направлена в течение одного-двух дней.